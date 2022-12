Il Premier Padel a Milano, da oggi LIVE su Sky

Il circuito internazionale torna in Italia: all'Allianz Cloud di Milano in campo i migliori giocatori al mondo. Appuntamento live su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW da martedì 6 a domenica 11 dicembre

Il padel torna in Italia, più precisamente a Milano, che fino a domenica prossima ospita all’Allianz Cloud il Milano Premier Padel P1, ultimo evento del circuito Premier Padel, il nuovo tour globale partito il 31 marzo scorso dal Qatar.Da martedì 6 dicembre, su Sky sarà possibile seguire in diretta il torneo maschile, con protagonisti diversi tra i migliori giocatori al mondo come gli spagnoli Juan Lebron, Alejando Galan e Arturo Coello e l’argentino Fernando Belasteguín, per fare qualche nome, oltre a diversi italiani al via. Tutti i giorni, fino a domenica 11 dicembre, sarà Sky Sport Tennis il canale di riferimento dell’evento milanese, visibile live anche in streaming su NOW.