Bronzetti in semifinale: Wang ko in due set

Lucia Bronzetti centra la seconda semifinale stagionale grazie alla vittoria in due set contro la cinese Wang Xiyu. Sabato alle 12.30 la semifinale contro Dolehide, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW MUSETTI-ZVEREV LIVE

Lucia Bronzetti sugli scudi al Wta 250 di Guangzhou. La riminese si è qualificata per le semifinali grazie alla vittoria contro la cinese Wang Xiyu, n. 99 al mondo e campionessa in carica, con il punteggio di 6-4, 6-1 in un'ora e 38 minuti di gioco. Una prestazione positiva per Bronzetti, sempre in partita contro un'avversaria che ha fatto i conti con un malessere che ha condizionato il suo rendimento da metà del primo set in poi.

Il racconto del match Il primo set è il più equilibrato, risolto da Bronzetti soltanto con due punti di vantaggio sulla cinese (39 a 37). Concentrata e precisa nei momenti di difficoltà, Lucia annulla quattro palle break nei primi due turni di battuta. Poi l'incontro si trasforma in un crescendo per la riminese che riesce a indirizzare il set grazie al break decisivo ottenuto nel settimo gioco con l'unica palla break offerta da Wang. La cinese, in difficoltà sul piano fisico (ha chiesto tre volte l'intervento dei medici), non riesce a rientrare in partita nel secondo set che si trasforma velocemente in un monologo azzurro. Avanti 5-0, Bronzetti subisce il primo break del match, ma si rivela ininfluente ai fini del risultato vista la chiusura nel game successivo. leggi anche Musetti-Zverev LIVE alle 15.30 su Sky Sport