Sinner, che tabellone: debutto con Auger o Shelton

Debutto a Bercy contro Shelton o Auger-Aliassime per Sinner che entrerà in gioco al secondo turno. Possibile l'incrocio in semifinale con Zverev. Al via altri cinque italiani: spicca al 1° turno Rune-Arnaldi. Il Masters 1000 di Parigi Bercy è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 28 ottobre al 3 novembre

IL TABELLONE DI SINNER