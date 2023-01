Navratilova: "Dovrò lottare ancora con il cancro"

Alla ex tennista sono state diagnosticate due forme di tumore, una al seno e una alla gola, riscontrate dopo un controllo per un linfonodo ingrossato al collo. Già in passato aveva combattuto contro il cancro: "Questo doppio colpo è grave ma ancora risolvibile"

Martina Navratilova ha annunciato che dovrà tornare a combattere contro il cancro. La ex tennista, una delle più forti di tutti i tempi, oggi 66enne, ha parlato al quotidiano britannico ‘The Times’ dicendo che le sono state diagnosticate due forme di tumore, alla gola e al seno . La diagnosi è arrivata dopo che, lo scorso novembre, si è accorta di avere un linfonodo ingrossato al collo. “ Questo doppio colpo è grave ma ancora risolvibile ”, ha aggiunto. “Spero in un esito favorevole. Sarà spiacevole per un po', ma combatterò con tutte le mie forze”.

Già in passato la pluri-campionessa Slam aveva dovuto combattere contro un cancro al seno: era il 2010 quando le venne diagnosticato durante un controllo di routine, venne rimosso chirurgicamente e poi Navratilova effettuò la radioterapia. Si tratterebbe dunque di una recidiva, riscontrata dopo aver fatto i controlli per il linfonodo ingrossato al collo, ed estraneo al tumore alla gola. La diagnosi parla di tumori in fase iniziale e la ex tennista comincerà subito le cure.