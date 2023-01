Novak Djokovic riscrive ancora una volta i libri di storia, vincendo il torneo ATP di Adelaide grazie alla rimonta con Sebastian Korda, in cui annulla anche un match-point: per il serbo è la 34^ vittoria di fila in Australia e il 92° titolo nel circuito, dove raggiunge Rafa Nadal

Aggettivi terminati per Novak Djokovic, che conquista ad Adelaide il suo 92° titolo ATP, il primo di questo 2023. Nel torneo ATP 250, a un anno esatto dall'ormai spinosa questione legata al vaccino che lo ha portato all'espulsione dall'Australia, il serbo ha battuto 6-7, 7-6, 6-4 lo statunitense Sebastian Korda, numero 33 del ranking. Alla finale 131 della carriera, Nole agguanta a quota 92 titoli Rafa Nadal, bissando il trionfo ad Adelaide del 2007. Non solo, Djokovic avvicina il record di Rafa, a segno in almeno un torneo per 19 stagioni consecutive (2004-2022): al momento il serbo è a 18 (2006 al 2023). Djokovic agguanta la 34^ vittorie consecutive in Australia, dove non perde dal 2018: ovviamente è lui il favorito d'obbligo per gli Open al via il prossimo 16 gennaio, dove andrà a caccia del 10° sigillo.