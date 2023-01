Buona la prima per Matteo Arnaldi, Luciano Darderi e Gianluca Mager nelle qualificazioni degli Australian Open, primo Slam del 2023, scattate nella notte italiana sui campi in cemento di Melbourne Park. Subito fuori, invece, Francesco Maestrelli, Riccardo Bonadio e Marco Cecchinato, seconda testa di serie delle “quali”, ritiratosi a metà del secondo set quando era sotto 6-2, 3-2 contro l'australiano Max Purcell. Martedì in campo gli altri dieci azzurri in gara nel tabellone maschile - da segnalare il derby azzurro tra Raul Brancaccio, reduce dal secondo trofeo Challenger conquistato a Noumea (e conseguente best ranking), e Franco Agamenone, 26esima testa di serie - e le due azzurre al via in quello femminile, Lucrezia Stefanini e Sara Errani.