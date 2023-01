Elisabetta Cocciaretto cede in finale al torneo WTA di Hobart contro la statunitense Lauren Davis, che si impone 7-6, 6-2. L'azzurra, che recrimina per due set point mancati nella prima frazione, da lunedì sarà la nuova n°2 del tennis italiano dietro a Martina Trevisan Condividi

Si interrompe sul più bello la favola di Elisabetta Cocciaretto, sconfitta in finale al torneo WTA di Hobart dalla statunitense 7-6, 6-2, ex Top 30 oggi numero 84 del ranking. L'azzurra si consola: da lunedì, entrerà per la prima volta in Top 50 e sarà la nuova numero 2 d'Italia dietro Martina Trevisan.

La cronaca del match Nel primo set, durato oltre un'ora, Cocciaretto ha avuto due chances per chiudere, non sfruttate. Per una ventina di minuti buoni, poi, in campo si è vista solo Davis che ha dominato il tie-break. Cocciaretto ha reagito d'orgoglio, ha strappato l'unico break della sua partita quando la statunitense ha servito per il match, ma ormai era troppo tardi per invertire la rotta. Davis, partita dalle qualificazioni, ha trionfato senza perdere nemmeno un set in tutto il suo percorso in Tasmania