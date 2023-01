Altra eliminazione clamorosa a Melbourne, dove esce di scena Auger-Aliassime (6^ testa di serie) contro il n°71 del mondo Jiri Lehecka. Sebastian Korda si regala il suo primo quarto di finale in uno Slam grazie al successo al super tie-break del quinto set contro Hurkacz: sfiderà il russo Khachanov. Tra le donne escono di scena la n°1 del mondo Swiatek e la statunitense Gauff: il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky

Un'altra eliminazione eccellente agli Australian Open. Dopo Nadal, Ruud, Medvedev, Fritz, Berrettini e Zverev, tocca a Felix Auger-Aliassime, sesta testa di serie del seeding, salutare Melbourne. Fatale la sconfitta in ottavi di finale contro il ceco Jiri Lehecka, n°71 del mondo, per la prima volta ai quarti in uno Slam. Sarà un debutto a questi livelli anche per Sebastian Korda, che piega Hubert Hurkacz al super tie-break del quinto set. Il figlio d'arte affronterà Karen Khachanov, che ha demolito Yoshihito Nishioka, rifilandogli due bagel e vincendo i primi 14 game di fila.