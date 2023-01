Karen Khachanov vola per la prima volta in carriera in semifinale agli Australian Open. Il russo sfrutta il ritiro nel 3° set dello statunitense Korda per un infortunio al polso, quando era avanti 7-5, 6-3, 3-0 e attende ora il vincente di Tsitsipas-Lehecka. Tra le donne avanti Rybakina. Il torneo è in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 Sky