Sarà Rybakina-Sabalenka la finale degli Australian Open 2023. Nella sfida tra regine Slam la kazaka, n.25 WTA e 22^ testa di serie, campionessa a Wimbledon 2022, alla sua prima “semi” Down Under”, ha battuto 7-6, 6-3, in un’ora e 41 minuti di partita, la bielorussa Victoria Azarenka, n.24 del ranking e del seeding, che giocava la sua terza semifinale a Melbourne, dove nel 2012 e nel 2013 ha conquistato i suoi due trofei Slam. Vika è stata la terza campionessa Major eliminata da Rybakina dopo la regina del tennis mondiale Swiatek negli ottavi ed Ostapenko nei quarti. Per Elena è l’undicesima finale raggiunta in carriera, la seconda a livello Slam: tre i trofei messi in bacheca, l’ultimo proprio a Wimbledon lo scorso anno. Sabato Rybakina si giocherà il titolo con la bielorussa Aryna Sabalenka, n.5 del ranking e del seeding, che ha superato la polacca Magda Linette, n.45 WTA, con i parziali di 7-6, 6-2. Per Sabalenka si tratta della prima finale Slam della carriera: tre i precedenti, tutti vinti dalla bielorussa.