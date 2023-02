Coppa Davis: Germania out, ok Usa e Francia

La Germania di Zverev, tra le migliori otto lo scorso anno, è stata eliminata dalla Svizzera di Wawrinka. Vittoria sudata della Francia contro l'Ungheria, mentre gli Stati Uniti del nuovo capitano David Nainkin non hanno avuto difficoltà contro l'Uzbekistan. Dalle 13 Croazia-Austria in diretta su Sky Sport Tennis

La Coppa Davis regala conferme e sorprese già nelle qualificazioni, disputate nel weekend. Chi ha ribaltato i pronostici è la Svizzera: gli elvetici hanno vinto 3-2 in casa della Germania, tra le migliori otto lo scorso anno, conquistando i due punti decisivi nella seconda giornata di gara grazie a Marc-Andrea Huesler e Stan Wawrinka che in singolare hanno battuto rispettivamente Sascha Zverev e Daniel Altmaier. Qualificazione sudata, invece, per la Francia che ha eliminato l'Ungheria con la vittoria nell'ultimo match di Humbert contro Marozsan. Ai gironi si qualificano anche Gran Bretagna, Serbia, Svezia e Stati Uniti, quest'ultimi all'esordio con il nuovo capitano David Nainkin. La fase a gironi è in programma dal 12 al 17 settembre: entrerà in gioco anche l'Italia di Filippo Volandri che, come lo scorso anno, ospiterà un girone a Bologna. Le prime due di ogni girone accederanno alla final 8 di Malaga, dal 21 al 26 novembre.