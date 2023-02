Jannik Sinner si ritira ancora prima di giocare al 2° turno del torneo ATP di Marsiglia: l'azzurro abbandona e lascia campo libero al francese Fils. "Dopo la finale di Rotterdam non sono stato bene, ho un po' di febbre ma ho voluto attendere fino all'ultimo", ha detto l'azzurro, che tornerà in campo a Indian Wells (dall'8 marzo su Sky Sport e in streaming su NOW)

Niente esordio per Jannik Sinner, unico azzurro in gara nell’”Open 13 Provence”, che si sta disputando sul veloce indoor del Palais des Sports di Marsiglia, nel sud della Francia. Il 21enne di Sesto Pusteria, risalito al n.12 del ranking dopo la finale a Rotterdam la scorsa settimana (stoppato da Medvedev) e secondo favorito del seeding, ha dato forfait a pochi minuti dall'ingresso in gara direttamente al secondo turno contro il giovane francese Arthur Fils, n.118 ATP, in tabellone grazie ad una wild card. Per Jannik, che ha vinto sette delle ultime otto partite (titolo nel “250” di Montpellier e finale nel “500” di Rotterdam), era la terza partecipazione al torneo in Provenza: nel 2020 è uscito al secondo turno per mano di Medvedev, nel 2021 nei quarti sempre fermato dal russo mentre lo scorso anno ha dovuto dare forfait a causa del Covid-19. Rientrerà a Indian Wells, in programma dall'8 marzo e in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW.