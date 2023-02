Brillano gli occhi a Camila, come quella notte a Montréal: perché 561 giorni dopo le lacrime di gioia per il trionfo nel Masters 1000 canadese torna finalmente a risplendere la stella della marchigiana, regina della prima edizione del WTA 250 di Mérida (montepremi 259.303 dollari), nel mitico Yucatàn. L'azzurra dipinge tennis sul cemento messicano, nella terra di Frida Kahlo: le sue pennellate sono intense e violente, fatali alla svedese Rebecca Peterson, sconfitta 7-6, 1-6, 6-2 in due ore e 25 minuti di gioco. Il quarto titolo in carriera per la 31enne di Macerata, alla sua decima finale: un successo che la proietta in una settimana dalla 68^alla 46^posizione, seconda italiana del ranking alle spalle di Martina Trevisan (n.25) e davanti a Elisabetta Cocciaretto (n.49), eliminata ai quarti dalla ceca Katerina Siniakova (poi battuta dalla Giorgi in semifinale). Era il quarto precedente con la 27enne di Stoccolma, proveniente dalle qualificazioni e sbarcata da n.140 del circuito sulla penisola dorata del glorioso Impero Maya: l'ultimo a Palermo, nel 2020, l'unico successo della scandinava contro l'italo-argentina, tornata irresistibile in Messico dopo un anno e mezzo di bocconi amari, tra infortuni e troppe voci 'extra' campo. Non aveva concesso mezzo set, prima della finale, liquidando (nell'ordine): l'egiziana Mayar Sherif, la spagnola Nuria Parrizas Diaz, addirittura con un doppio 'bagel' (6-0, 6-0!) la statunitense Sloane Stephens, vincitrice degli US Open nel 2017.