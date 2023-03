Navratilova annuncia: "Ho sconfitto il cancro"

Le parole dell'ex campionessa in un'intervista a Piers Morgan: "Ho pensato che non sarei arrivata al prossimo Natale, la terapia è stata la cosa più difficile che abbia mai fatto in vita mia. Per quanto mi hanno detto i medici adesso sono cancer free"

"Per quanto mi hanno detto i medici sono cancer free". Un annuncio che equivale alla vittoria più bella per Martina Navratilova, guarita dalle due forme di tumore, alla gola e al seno, che le erano state diagnosticate nei mesi scorsi. L'ex campionessa ha raccontato il calvario vissuto negli ultimi mesi in un'intervista al giornalista britannico Piers Morgan: "Dopo la diagnosi sono stata in preda al panico totale per tre giorni pensando che non sarei arrivata al prossimo Natale - spiega Navratilova - Mi è venuta in mente una lista di cose che volevo fare. Poteva sembrare superficale, ma ho pensato a cosa fare se avessi vissuto veramente un anno".