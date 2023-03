Sonego al terzo turno: battuto Evans in tre set

Da Cincinnati 2021 a Miami 2023, un anno e mezzo dopo Lorenzo Sonego torna al terzo turno in un Masters 1000. L'azzurro ha eliminato l'inglese Daniel Evans, n. 23 del seeding, dopo due ore e mezza di gioco con il punteggio di 4-6, 6-3, 6-2. Una prestazione in crescendo del torinese che, dopo aver perso il primo parziale, è salito in risposta e ha annullato complessivamente 12 palle break su 13. Al terzo turno affronterà o lo statunitense Tiafoe o il giapponese Watanuki