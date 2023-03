Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si ritrovano in semifinale a Miami dopo quella giocata due settimane fa a Indian Wells. Il match in diretta all'una di stanotte su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz per un posto in finale a Miami. Si ripete dunque il match di due settimane fa a Indian Wells, quando a imporsi fu lo spagnolo, poi vincitore del torneo. Il n.11 del ranking e 10 del seeding è approdato per la terza volta in carriera al penultimo atto di un Masters 1000 (Miami 2021 ed Indian Wells 2023 le precedenti), eguagliando Fognini. L’altoatesino sta vivendo il suo miglior inizio stagione di sempre: ha vinto 20 delle 24 partite giocate fin qui e 16 delle ultime 18. In questa prima parte di 2023 solo Medvedev (26) e Norrie (21) hanno vinto di più. Non solo, a Miami Sinner non ha concesso nemmeno un set agli avversari, perdendo appena 29 game. La sfida tra Sinner e Alcaraz è in programma dall'una di stanotte, in diretta su Sky Sport Uno, Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.