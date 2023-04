Nadal salta l'ATP di Montecarlo: l'annuncio dello spagnolo su Twitter

Il tennista spagnolo ha deciso di rinunciare al Masters 1000 di Montecarlo ed è lui stesso ad annunciarlo sui suoi profili social: "Non mi sento pronto per competere ai livelli più alti. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera... Continuo il mio percorso di preparazione, sperando di tornare presto". Il maiorchino ha vinto undici volte il torneo nel Principato

Rafael Nadal non giocherà in torneo di Montecarlo, ad annunciarlo è lo stesso campione spagnolo su Twitter: "Ciao a tutti, ancora non mi sento pronto per competere ai livelli più alti. Non potrò giocare in uno dei tornei più importanti della mia carriera, Montecarlo. Non sono ancora in condizioni per giocare con le massime garanzie e continuo il mio processo di preparazione, sperando di tornare presto".