Gli highlights di Sinner-Sonego 6-0, 6-3

Vittoria mai in discussione per Sinner che debutta con un successo al Masters 1000 di Madrid, battendo l'amico Sonego in poco più di un'ora. Appena tre game vinti dal torinese che ha commesso tanti errori contro un Sinner solido e atleticamente brillante, nonostante i carichi di lavoro degli ultimi giorni. Per Jannik è la 13esima vittoria in altrettanti derby nel circuito maggiore. Il Madrid Open è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

