Dopo aver rinunciato al torneo di Monte-Carlo, Rafa Nadal non giocherà neanche l'Atp di Barcellona in programma la prossima settimana. Il tennista spagnolo lo ha annunciato attraverso un post su Instagram: "Barcellona è un torneo speciale per me, perché è il mio club di adozione e perché giocare in casa è sempre una sensazione unica. Però non mi sento pronto, per cui continuerò a prepararmi per tornare a competere. In bocca al lupo al mio amico David Ferrer e a tutta la sua squadra per questa edizione del Godó che sicuramente sarà come sempre un successo a tutti i livelli". Il suo ritorno in campo, dunque, è rimandato.