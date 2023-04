Testa di serie n. 9 del torneo, Musetti è reduce da un giorno di riposo visto che non ha disputato il quarto di finale con Jannik Sinner per via del forfait dell'altoatesino. Dopo l'agevole esordio con Kubler, l'azzurro ha vinto in rimonta negli ottavi contro Cameron Norrie in 2 ore e 4 minuti.