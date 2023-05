Sfida dal grande fascino sul Centrale, dove Lorenzo Musetti va a caccia del pass per i quarti di finale degli Internazionali d'Italia affrontando Stefanos Tsitsipas, testa di serie n°5 del ranking, mai battuto in carriera. Il match è in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

SINNER KO CON CERUNDOLO - I RISULTATI DI GIORNATA