Bronzetti in finale a Rabat: battuta Stephens

La 24enne riminese centra la seconda finale in carriera nel circuito WTA, eliminando la n. 35 al mondo con un doppio 6-1 in poco più di un'ora. Bronzetti, che si è garantita il ritorno in top 80 (virtualmente è n. 72 al mondo) sfiderà per il titolo l'austriaca Julia Grabher

Quasi un anno dopo Palermo, Lucia Bronzetti torna in finale in un torneo WTA. La 24enne riminese si è qualificata per l'atto finale del Gran Prix Sar la Princesse Lalla Meryem, torneo WTA 250 in corso sulla terra rossa di Rabat, in Marocco. Bronzetti, n. 102 al mondo, ha battuto in semifinale la statunitense Sloane Stephens, n. 35 del ranking e testa di serie n. 2, con un doppio 6-1 in poco più di un'ora. Un traguardo che cancella un 2023 che finora si era rivelato avaro di emozioni per l'azzurra, che prima di Rabat non aveva vinto alcun match in tornei WTA. Bronzetti ha iniziato Rabat eliminato la svedese Peterson, poi il successo in rimonta contro la tedesca Maria e, infine, le due sfide dominate contro le statunitensi Parks e Stephens.