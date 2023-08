Premier Padel, su Sky la tappa di Mendoza

Si vola in Sudamerica per la quarta tappa stagionale del Premier Padel. I top player a Mendoza a caccio dell'oro. Appuntamento da oggi, venerdì 4, fino a domenica 6 agosto in diretta su Sky e in streaming su NOW

Su Sky e in streaming su NOW prosegue la stagione del Premier Padel 2023 . Il circuito sbarca in Sudamerica e tocca all’ Argentina ospitare un torneo di livello mondiale. Si gioca all’ Arena Aconcagua di Mendoza . Previsto il solo tabellone maschile , a differenza di Roma e Madrid che erano eventi combined. Invariate le prime due teste di serie: Lebron-Galan e gli argentini Stupaczuk-Di Nenno sono i favoriti del torneo, ma attenzione a Tapia-Coello , che cercano il tris dopo la doppietta Roma/Madrid.

Su Sky e in streaming su NOW sarà possibile seguire le sfide decisive del torneo argentino. Si parte venerdì 4 agosto alle 19 con i quarti di finale, in diretta su Sky Sport Tennis e NOW con telecronaca di Alessandro Lupi, Saverio Palmieri e Andrea Solaini. Sabato, dalle 22 sempre su Sky Sport Tennis e NOW le semifinali con la telecronaca di Andrea Solaini e Mauricio Algarra. Domenica la finale, dalle 19 su Sky Sport Tennis e NOW con telecronaca di Alessandro Lupi e Saverio Palmieri.

La programmazione del Premier Padel P1 Mendoza

Venerdì 4 agosto

Ore 19: Quarti di finale su Sky Sport Tennis e NOW

Sabato 5 agosto

Ore 22: Semifinali su Sky Sport Tennis e NOW

Domenica 6 agosto