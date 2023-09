Djokovic-Medvedev per il titolo: LIVE sul 212 Sky

Archiviati gli US Open, la prossima settimana sarà quella dei gironi di Coppa Davis. A Bologna, da martedì, scenderà in campo l'Italia di Filippo Volandri, impegnata contro Canada, Svezia e Cile. L'obiettivo è uno solo: centrare la qualificazione alle Finals di Malaga. Gli incontri saranno in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW