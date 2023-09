Duro colpo per Simona Halep, che è stata squalificata per quattro anni a seguito di violazioni legate al doping. A comunicarlo è stata l'International Tennis Integrity Agency. La sospensione della 31enne romena, due volte vincitrice di un torneo dello Slam, scadrà il 6 ottobre 2026

Simona Halep è stata squalificata per quattro anni a seguito di violazioni legate al doping. Ad annunciarlo è stato l’International Tennis Integrity Agency (ITIA) con una nota. La 31enne, vincitrice di due tornei del Grande Slam, era accusata di due violazioni: la prima riguardava una sostanza proibita (roxadustat) riscontrata agli US Open del 2022, la seconda accusa riguardava un'irregolarità nel passaporto biologico dell’atleta. Il tribunale ha accettato la tesi della Halep secondo cui avrebbe assunto un integratore contaminato, ma ha stabilito che il volume ingerito dalla tennista non avrebbe potuto determinare la concentrazione di roxadustat trovata nel campione positivo. Anche l’accusa legata al passaporto biologico è stata accolta. La Halep era già stata provvisoriamente sospesa a partire dall’ottobre 2022: la sospensione dell’ex numero uno del mondo durerà dal 7 ottobre 2022 al 6 ottobre 2026.