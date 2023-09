Cinà: "US Open indimenticabile, è il primo step"

Il 16enne palermitano, figlio dello storico coach di Roberta Vinci, è tornato in Sicilia dopo la semifinale nello US Open junior: "Ho vissuto un'esperienza indimenticabile che spero di fare altre volte, questo è solo il primo passo. Nole è il mio idolo, Rublev mi ha detto di godermi questi anni da junior". Papà Francesco: "Vederlo in campo a New York è stata una grande gioia"

Da Francesco a Federico, di padre in figlio. Il tennis è una questione di famiglia per i Cinà. Uno sport che ha dettato la vita di Francesco Cinà, storico allenatore di Roberta Vinci che ormai da qualche anno si dedica al figlio Federico, classe 2007 e reduce dalla semifinale allo US Open junior. Federico - da tutti conosciuto con il soprannome di pallino - è cresciuto a pane e tennis. E New York la conosceva già bene, avendo affiancato papà Francesco nel box di Roberta Vinci in quella storica semifinale dello US Open 2015, vinta contro Serena Williams. "Anche quella esperienza mi è servita, ma stare in campo è più bello e ho vissuto un'esperienza indimenticabile che spero di rifare altre volte" ha raccontato Cinà junior.

"New York è il primo passo" Nel suo cammino a Flusing Meadows, Cinà si è fermato ad un passo dalla finale, battuto in tre set dal brasiliano Fonseca in una semifinale che ha assunto i contorni di una maratona, interrotta due volte. Prima per il caldo, poi per la pioggia. Un torneo comunque indimenticabile per il 16enne palermitano che negli ottavi aveva battuto il n. 1 del seeding, il russo Demin: "Il match point contro di lui è il ricordo più bello - ammette Federico - Quella è stata la partita più complicata. New York è il primo passo, spero che ce ne saranno tanti altri. Devo continuare bene come sto facendo".

"Nole è il mio idolo, quei consigli di Rublev..." "Adesso sogno di vincere gli US Open, ma da professionista" spiega Federico che sogna seguendo il suo idolo Nole Djokovic: "È sempre stato il mio esempio, l'ho seguito su tutti gli aspetti tennistici". Non mancano, però, i consigli dei big. Come Andrey Rublev. Era dicembre 2022 quando Federico Cinà volò ad Abu Dhabi come sparring partner nel corso dell'esibizione del Mubadala World Tennis Championships. Qui ha avuto l'occasione di allenarsi con i migliori al mondo come Alcaraz, Tsitsipas e Rublev: "Andrey mi ha detto di godermi tanto questi momenti da junior che sono indimenticabili, di farne tesoro".