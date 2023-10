Arnaldi e Sonego, lunedì per gli ottavi: programma

Lunedì si completerà il programma del terzo turno. In campo Matteo Arnaldi e Lorenzo Sonego, opposti rispettivamente allo statunitense JJ Wolf e al cileno Nicolas Jarry. Il Masters 1000 di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si completerà lunedì il quadro degli ottavi di finale del Masters 1000 di Shanghai, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 15 ottobre. Sono in programma, infatti, gli otto match di terzo turno della parte alta del tabellone che definiranno gli ultimi quattro ottavi di finale. In campo ci saranno due italiani: Lorenzo Sonego e Matteo Arnaldi. Il torinese, reduce dalla straordinaria vittoria in rimonta contro Tiafoe, ritroverà sulla sua strada Nicolas Jarry, battuto meno di un mese fa in Coppa Davis a Bologna dopo aver annullato 4 match point. I precedenti dicono 2-0 per l'azzurro. Seconda volta al terzo turno in un Masters 1000, invece, per Matteo Arnaldi che affronterà lo statunitense JJ Wolf, n. 51 ATP, che ha battuto nel turno precedente il n. 15 del seeding, Cameron Norrie. I due si sono affrontati appena 10 giorni fa nel primo turno dell'ATP 500 di Pechino: vinse il ligure con un netto 6-2, 6-2.