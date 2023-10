Sonego al 3° turno: battuto Tiafoe in rimonta

Il torinese completa la rimonta nella prosecuzione del match interrotto sabato e batte lo statunitense per la terza volta di fila. Lorenzo raggiunge Arnaldi e Sinner al 3° turno: lunedì affronterà Jarry nel remake della recente sfida in Coppa Davis. Il Masters 1000 di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Lorenzo Sonego si conferma l'incubo di Frances Tiafoe. Dopo la straordinaria vittoria un anno fa in Coppa Davis e quella al 3° turno di Miami, il torinese ha battuto per la terza volta di fila il tennista americano, n. 13 al mondo. Un successo che vale la qualificazione al 3° turno del Masters 1000 di Shanghai, in una partita conclusa con lo score di 2-6, 6-2, 6-3 in 2 ore e 2 minuti. Una sfida anomala, giocata su due giorni a causa della sospensione per pioggia di sabato, ma di altissimo livello per Sonego che ha recuperato un set di svantaggio e nella prosecuzione domenicale (l'incontro è ripartito dal 2-1 nel terzo set in suo favore) ha avuto la giusta lucidità per chiudere i conti. Decisivo il break nell'ottavo gioco, guadagnato con uno straordinario dritto lungolinea vincente, soltanto uno dei 33 messi a referto dall'azzurro che ha vinto l'80% di punti con la prima.