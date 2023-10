Sinner-Baez alle 12.30 LIVE su Sky Sport Uno

Fresco di qualificazione alle ATP Finals di Torino, Sinner affronta per la prima volta in carriera l'argentino Sebastian Baez, n. 29 al mondo. In palio un posto negli ottavi di finale contro Shelton o Safiullin. L'incontro è in diretta su Sky Sport Uno e in streaming su NOW, sul nostro liveblog cronaca e aggiornamenti

SONEGO AL 3° TURNO: BATTUTO TIAFOE - I RISULTATI DI OGGI: FUORI MEDVEDEV