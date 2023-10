Il programma di giovedì: al via i quarti su Sky

Al via i quarti di finale a Shanghai, nella parte di tabellone orfana di Jannik Sinner. Apre il programma alle 9 la sfida tra il sorprendente ungherese Marozsan e Hurkacz, non prima delle 12.30 il derby statunitense Shelton-Korda. Il Masters 1000 di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Si aprono i quarti di finale al Masters 1000 di Shanghai, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Nella parte bassa del tabellone sono usciti di scena tutti i migliori: Medvedev, Zverev, Sinner e Ruud. Autostrada aperta dunque per gli outsider. Alle 9 apre il programma la sfida tra l'ungherese Marozsan e il polacco Hurkacz, unico tra i quattro superstiti ad avere esperienza di finale e vittoria in un 1000. Non prima delle 12.30 in programma il derby tutto a stelle e strisce tra Ben Shelton, giustiziere in ottavi di Sinner, e Korda.