Decisa la prima semifinale del Masters di Shanghai, che vedrà sfidarsi Hurkacz e Korda. Il polacco ha battuto in rimonta l'ungherese Marozsan, Sebastian ha superato nel derby statunitense Shelton al tie-break del terzo set. Venerdì gli ultimi due quarti di finale: Rublev-Humbert e Dimitrov-Jarry. Il torneo di Shanghai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW