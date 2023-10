Monfils trionfa a 37 anni: vince l'ATP Stoccolma

ll francese conquista il dodicesimo titolo in carriera battendo Pavel Kotov in rimonta, annullando tre palle break nel secondo set che avrebbero portato il russo a servire per il match. Monfils diventa il quarto giocatore a conquistare un titolo ATP dopo aver compiuto 37 anni

Un anno e mezzo dopo il torneo di Adelaide, Gael Monfils torna a trionfare nel circuito ATP. Il 37enne parigino ha vinto l'ATP 250 di Stoccolma, battendo in finale il russo Pavel Kotov, n. 109 al mondo, con lo score di 4-6, 7-6(6), 6-3 in 2 ore e 38 minuti. Un sigillo da giocatore eterno, con una straordinaria rimonta dopo che nel secondo set, sul 5-5, ha annullato tre palle break consecutive da 0-40 che avrebbero portato Kotov a servire per il titolo. La vittoria a Stoccolma certifica la rinascita di Monfils che appena cinque mesi fa era n. 394 al mondo e da lunedì tornerà in top 100.