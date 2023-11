Dimitrov e Tsitsipas in semi: i risultati di oggi

Il bulgaro e il greco vincono i primi due quarti di finale di giornata, eliminando Hurkacz e Khachanov che vengono tagliati fuori dalla corsa per le ATP Finals di Torino. Il Masters 1000 di Parigi Bercy è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Sarà tra Grigor Dimitrov e Stefanos Tsitsipas la prima semifinale del Masters 1000 di Parigi Bercy, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. Il bulgaro e il greco hanno vinto i primi due quarti di finale alla Accor Arena, battendo rispettivamente Hubert Hurkacz e Karen Khachanov. Il compito più difficile è toccato a Dimitrov che ha faticato più del previsto contro Hurkacz, eliminato con il punteggio di 6-1, 4-6, 6-4 dopo un'ora e 40 minuti di gioco. Il match sembrava a senso unico dopo il primo set, viste le difficoltà fisiche del polacco per un problema alla gamba sinistra. Nonostante ciò, Hubi è riuscito a reagire nel secondo set sfruttando il servizio (19 ace complessivi nel match), ma nel terzo set ha avuto la meglio Dimitrov con il break nel settimo gioco. Un risultato che taglia fuori Hurkacz dalla corsa per le ATP Finals dove, invece, ci sarà Tsitsipas che ha battuto nettamente Khachanov con il punteggio di 6-3, 6-4 in un'ora e 18 minuti. Una partita dominata dal greco, efficace anche con il rovescio contro il russo che si è acceso poche volte e sempre con il dritto.