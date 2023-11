L'ATP 250 di Metz LIVE su Sky con Sonego e Fognini

Il circuito fa tappa a Metz per il Moselle Open, torneo ATP 250 da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a sabato 11 novembre. Al via due italiani: Lorenzo Sonego, campione in carica, e Fabio Fognini, in tabellone grazie a una wild card

In attesa delle ATP Finals, il circuito inizia l'ultima settimana di tornei con l'ATP 250 di Metz, da seguire in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a sabato 11 novembre. Al via del Moselle Open ci sono due italiani: Lorenzo Sonego e Fabio Fognini. Il torinese, testa di serie n. 6 del torneo, è il campione in carica e debutterà con lo statunitense Giron. Per Sonego, che ha perso tre delle ultime quattro partite giocate, sarà un test importante in vista delle Finals di Coppa Davis. In tabellone grazie a una wild card, invece, Fognini torna a giocare il main draw in un torneo ATP per la prima volta dallo scorso luglio. Negli ultimi mesi il ligure, scivolato al n. 134 della classifica mondiale, ha disputato diversi Challenger ed è reduce dai quarti a Bergamo. Per lui esordio contro il brasiliano Seyboth Wild, già affrontato due mesi fa al Challenger di Genova. Il torneo francese potrà essere seguito in diretta su Sky e NOW, con Sky Sport Tennis canale di riferimento. Telecronache curate da Pietro Nicolodi, Elena Pero, Luca Boschetto e Fabio Tavelli, mentre il commento sarà affidato a Fabio Colangelo.