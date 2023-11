All'Istituto di Candiolo è stato consegnato il nuovo ecografo 3D dal valore di 200mila euro acquistato grazie ai fondi raccolti durante le Nitto Atp Finals 2022 con la campagna "Un Ace per la ricerca" di Intesa Sanpaolo. Migliora la diagnosi del tumore alla prostata, perché unisce le immagini della risonanza magnetica con quelle ecografiche. Quest’anno l’obiettivo della campagna è acquistare un "Microscopio Blu" , strumento in grado di rivoluzionare la diagnosi oncologica e i processi chirurgici per tutti i tumori

Stefano Barrese, Responsabile della divisione Banca dei Territori di Intesa Sanpaolo, ha oggi inaugurato all’Istituto di Candiolo-IRCCS un macchinario innovativo dal valore di 200mila euro, un Ecografo 3D acquistato grazie ai fondi raccolti durante le Nitto Atp Finals 2022 con l’iniziativa “Un Ace per la ricerca”, lanciata insieme alla Fondazione Piemontese per la Ricerca sul Cancro. Il nuovo Ecografo migliora significativamente la diagnosi del tumore alla prostata, perché unisce le immagini della risonanza magnetica con quelle ecografiche per eseguire la Fusion Biopsy della prostata. Grazie alla visione del tessuto tumorale differenziato dal tessuto sano, esegue una chiara mappatura dell’organo e di conseguenza migliora la precisione dei prelievi necessari ad una corretta diagnosi. La biopsia con fusione, concentrando i prelievi sulle zone sospette, aumenta l’accuratezza diagnostica.

Gli obiettivi per l'edizione 2023 delle Finals: a Torino gli ace di Sinner valgono doppio!

La visita è stata anche l’occasione per annunciare i nuovi obiettivi della partnership, che si rinnova in occasione delle Nitto Atp Finals 2023, di cui Intesa Sanpaolo è Host Partner. Ancora una volta il grande appuntamento internazionale di tennis diventa l’occasione per unire le forze e mettere a disposizione di medici e ricercatori di Candiolo le migliori tecnologie da mettere al servizio dei pazienti. Quest’anno l’obiettivo della campagna “Un Ace per la Ricerca” è acquistare un “Microscopio Blu”, uno strumento a scansione laser in grado di rivoluzionare la diagnosi oncologica e i processi chirurgici per tutte le patologie tumorali, in particolare quelle urologiche. L’iniziativa si inserisce nella campagna della Fondazione “Life is Blu”, per sostenere la lotta contro i tumori maschili. A Torino c'è anche un tennista italiano tra i magnifici 8: "Per gli ace di Sinner raddoppieremo la donazione", l'annuncio di Stefano Barrese di Intesa Sanpaolo. Dunque gli ace dell'azzurro, ai fini dell'iniziativa "Un Ace per la ricerca", varranno 200 euro invece di 100.