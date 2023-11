Fognini ritrova la vittoria: battuto Seyboth Wild

Cinque mesi e mezzo dopo l'ultima volta, Fabio Fognini torna a vincere un match nel circuito ATP. Il 36enne ligure, n. 147 al mondo, ha superato il primo turno dell'ATP 250 di Metz, battendo il brasiliano Thiago Seyboth Wild con un doppio 7-6 in due ore e 6 minuti di gioco. Un match ricco di alti e bassi per Fognini, entrato in tabellone grazie a una wild card, che ha dovuto fare i conti con tante difficoltà al servizio (10 doppi falli), condizionato da diversi falli di piede. Fabio, però, è stato premiato per il suo atteggiamento, è rimasto concentrato e ha risolto l'incontro con due tiebreak, annullando quattro set point nel secondo parziale. "Ho avuto tanti infortuni, ma sono ancora vivo. Cercherò di divertirmi su un campo da tennis fin quando ce la farò" ha detto Fognini che non vinceva un match nel circuito dal 29 maggio, quando batté Felix Auger-Aliassime al Roland Garros. Nel prossimo turno il ligure affronterà Alexander Bublik, n. 5 del seeding: sarà il primo confronto tra i due.