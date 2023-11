I due tennisti, accomunati dalla passione per il Milan, dopo la finale a Torino hanno incontrato due spettari d'eccezione, Rafael Leao e Ismael Bennacer. In un video postato sui social un simpatico siparietto nel tunnel che porta agli spogliatoi tra Novak e Leao. La battuta del serbo al portoghese: "Velocità? Oggi quasi quanto te". Il VIDEO

La finale tra milanisti delle ATP Finals 2023 l'ha vinta Novak Djokovic: il serbo e l'azzurro, infatti, sono uniti dalla passione per il Milan. E fra i tanti accorsi per lo spetaccolo delle ATP Finals al Pala Alpitour c'erano anche due spettatori d'eccezione: i rossoneri Rafael Leao e Ismael Bennacer .

Djokovic a Leao: "Stanco? Quando vinci non lo sei mai"

Prima l'abbraccio di Bennacer e Leao a Sinner, testimoniato da una foto nelle stories Instagram del centrocampista rossonero. Con il ringraziamento di Bennacer per lo spettacolo offerto dai due campioni al Pala Alpitour. In un video invece Djokovic, ancora entusiasta dopo la vittoria, scherza con Leao: "Milanista, oggi sono stato veloce quasi come te". E quando il portoghese gli chiede se è stanco, il serbo risponde: "Non lo sei mai quando vinci. Lo sai bene". Il tutto è avvenuto all'interno del tunnel che porta negli spogliatoi del Pala Alpitour. Il numero 10 del Milan racconta di essere appena tornato dal suo paese per assitere al match (entrambi i calciatori non sono attualmente impegnati con le rispettive nazionali): "Sono tornato oggi dal Portogallo e sono venuto qui". Djokovic ringrazia e infine saluta i due speciali tifosi ribadendo il suo tifo: “Forza Milan sempre, salutate tutta la squadra”. Il club rossonero ha dedicato un post social al match tra i due tifosi milanisti: "Avete reso orgogliosa la famiglia rossonera, grazie ragazzi".