Una prima parte di stagione da dominatore, poi una frenata. Carlos Alcaraz promette un 2024 "pieno di energia, intenso e con molte vittorie" con l'obiettivo di "impedire" a Djokovic di dominare la prossima stagione. Il tennista numero 2 del mondo, alle spalle del serbo, ha assicurato che farà di tutto per riprendersi lo scettro. "Djokovic ha detto che è pronto a vincere i quattro tornei del Grande Slam e l'oro olimpico, ma noi siamo qui per fermarlo", ha detto il giocatore in Messico, dove è atteso per una partita esibizione. "Ho lavorato con uno psicologo che mi ha aiutato. Il 2024 sarà un anno impegnativo, con le Olimpiadi dopo Wimbledon. Lavorerò duro per regalare una medaglia ai mio paese".