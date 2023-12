Saranno Fils e Medjenovic a giocarsi il titolo delle Next Gen ATP Finals 2023 di Jeddah. Il primo si è imposto nel derby francese contro Van Assche, il serbo ha sfruttato il ritiro dello svizzero Stricker. Sabato alle 18 la finale in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Decisa la finale delle Next Gen ATP Finals 2023, che vedrà sfidarsi sabato a Jeddah Arthur Fils e Hamad Medjenovic. Si tratterà dell'ultimo atto di quest'anno per il tennis del circuito ATP. Chi vince succede nell'albo d'oro a Brandon Nakashima, che si era imposto nell'ultima edizione disputata a Milano. Fils ha superato in quattro set il connazionale Van Assche, Medjenovic ha sfruttato il ritiro nel 2° set (quando era avanti 4-3, 2-1) dello svizzero Dominik Stricker. La finale in diretta sabato alle 18 su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW.