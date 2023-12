Garbin dimessa dall’ospedale: "Giorno speciale"

Tathiana Garbin è stata dimessa dall'ospedale Cisanello di Pisa ed è tornata a casa. A darne notizia è stata la stessa capitana della nazionale azzurra, finalista in Billie Jean King Cup, tramite una storia su Instagram. Dopo la finale di Siviglia, Tathiana Garbin aveva reso pubblica la sua lotta contro una rara forma di tumore che l'aveva costretta ad un primo intervento lo scorso 22 ottobre. Intervento a cui, come da lei stessa annunciato, ha fatto seguito un secondo: "Desidero informarvi che dovrò sottopormi a un secondo intervento, come previsto dal piano di trattamento pianificato dai medici. Grazie alla rapida convalescenza che ho sperimentato, sono ottimista riguardo alla mia capacità di tornare in campo", aveva scritto in una lettera aperta.