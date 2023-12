Djokovic: "Gioco fino a 40 anni come Tom Brady"

Chi pensa che Novak Djokovic, 37 primavere il prossimo anno, stia pensando di abdicare, si dovrà ricredere. Alla vigilia dell'inizio della stagione, che lo vedrà difendere tre Slam su quattro e anche il titolo di maestro alle ATP Finals, il numero 1 del mondo guarda ben oltre il futuro prossimo: "Tom Brady è un grande esempio di campione nel suo sport e di qualcuno che ha avuto una carriera e una longevità così grandiose - ha detto -. Ha dedicato molte ore e molto tempo alla cura di sé, al recupero, ad assicurarsi che in un certo senso ogni aspetto del suo corpo e della sua mente fosse coperto in modo da poter avere una carriera duratura e di successo. Lo conosco personalmente e ho imparato molto da lui, dal suo esempio, e spero di poter avere una carriera che arrivi fino ai 40 o magari anche oltre, vediamo". Brady ha giocato 23 stagioni nella NFL, vincendo per 7 volte il Super Bowl e ritirandosi a 45 anni. Nole comincerà tra poco la sua 22^ stagione nel circuito: dopo un'esibizione a Ryad contro Alcaraz, sarà a Perth in United Cup con la Serbia, prima di lanciare l'assalto all'11° titolo degli Australian Open.