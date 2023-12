Darren Cahill lancia Jannik Sinner a pochi giorni dal debutto stagionale agli Australian Open: "E' già pronto per vincere uno Slam, magari già a Melbourne. Il suo fisico è pronto, si conosce meglio. L'Olimpiade è nel suo programma, ce lo ha chiesto: come la Coppa Davis gli servirà come esperienza"

" Jannik è già pronto per vincere uno Slam, magari già in Australia ". Parola di Darren Cahill , allenatore di Sinner, in un'intervista al 'Corriere della Sera'. "Il fisico di Jannik è una priorità per il team : la base c’era già grazie al lavoro con Piatti, metterà su più massa procedendo per piccoli passi. Vanno protetti legamenti, giunture, ossa . Ora si fida molto di più del suo corpo, ha meno dolori, si conosce meglio", ha detto.

"Obiettivo è tornare alle ATP Finals, Jannik non ha bisogno di motivazioni"

"Abbiamo sempre avuto obiettivi a lunga scadenza. Vogliamo portarlo a giocare le Atp Finals da titolare, come è avvenuto nel 2023 - ha detto Cahill -. Possibilmente migliorandolo. La cosa bella è che non c’è bisogno di motivarlo: dopo una sconfitta è sempre il primo a chiedere di tornare in campo a lavorare". Dopo la rinuncia a Tokyo, Sinner sarà per la prima volta al via all'Olimpiade di Parigi: "Lo ha deciso lui e noi l’abbiamo assecondato volentieri. Rappresentare il proprio Paese ogni quattro anni, all’Olimpiade, facendo parte di una squadra nazionale è un’esperienza speciale. Si porterà via un’avventura umana importante, di grande crescita, come è successo in Coppa Davis".