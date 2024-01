Daniil Medvedev soffre più del previsto ma conquista i quarti a Melbourne per la terza volta in carriera: battuto in quattro set il portoghese Borges. Tra le donne, cadono le ultime due teste di serie della parte alta: Azarenka e Svitolina cedono a Yastyremska e Noskova. Gli Aus Open in diretta su Eurosport, canali 210 e 211 del telecomando Sky

Daniil Medvedev centra per la terza volta in carriera i quarti a Melbourne, ma fatica più del previsto con il portoghese Nuno Borges, che gli strappa un set e lo tiene in campo oltre tre ore. Il russo, terza testa di serie, si impone 6-3, 7-6(4), 5-7, 6-1, entrando per la nona volta tra i migliori 8 in uno Slam. Affronterà il polacco Hubert Hurkacz (9 del seeding), che ha spento i sogni della wild-card francese Arthur Cazaux.