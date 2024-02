Sono già cinque gli italiani presenti nel tabellone principale di Indian Wells, primo Masters 1000 della stagione, al via tra meno di un mese in California. A guidare la pattuglia azzurra è ovviamente Jannik Sinner. Torna Djokovic, c'è anche Nadal grazie al ranking protetto. Il torneo è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW dal 3 al 17 marzo

Si avvina l'appuntamento con il primo Masters 1000 della stagione, in programma dal 3 al 17 marzo a Indian Wells. Il torneo sarà in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW. A poco meno di un mese dal via, è stata pubblicata la entry list. Jannik Sinner guida la pattuglia dei cinque azzurri già inseriti nel main draw: il vincitore degli Australian Open è al n°4 (come a Melbourne...) dopo Novak Djokovic, il campione in carica Carlos Alcaraz e Daniil Medvedev. Nole torna in California dopo cinque anni di assenza, in un torneo vinto nel 2008, 2011, 2014, 2015 e 2016. Grazie al ranking protetto, sarà presente anche Rafa Nadal, tre volte campione a Indian Wells (2007, 2009, 2013). Oltre a Sinner, semifinalista nel 2023, sono già in tabellone Lorenzo Musetti (27), Matteo Arnaldi (41), Lorenzo Sonego (46) e Flavio Cobolli (71). Nessuna indicazione ancora su Matteo Berrettini, che da fine mese potrà utilizzare il ranking protetto dopo i sei mesi dall'ultimo match ufficiale. Per quanto riguarda il WTA 1000, direttamente in tabellone Jasmine Paolini (25 WTA), Lucia Bronzetti (53), Elisabetta Cocciaretto (56), Martina Trevisan (58) e Camila Giorgi (66).