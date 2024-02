Entrato come lucky loser, Flavio Cobolli non ferma la sua corsa al torneo ATP 250 di Delray Beach: il romano ha sconfitto lo statunitense Zachary Svajda e stasera cercherà di conquistare la prima semifinale in carriera contro Frances Tiafoe, n°15 del ranking e campione nel 2018. Il match in diretta non prima delle 21.30 su Sky Sport Max e in streaming su NOW

Da lucky loser ai quarti di finale. Il tennis italiano ha trovato un altro protagonista in Flavio Cobolli, che entra tra i migliori otto del torneo ATP 250 di Delray Beach. Il romano, numero 72 del mondo, ha sconfitto 6-4, 6-7, 6-2 il 21enne statunitense Zachary Svajda, 146 del ranking, dopo due ore e un quarto di partita. Per Cobolli si tratta del terzo quarto di finale nel circuito dopo quelli raggiunti a Monaco di Baviera nel 2023 e quest'anno a Montpellier. Flavio è inoltre il terzo lucky loser a entrare nei quarti del torneo della Florida dopo Delgado nel 2005 e Berankis nel 2013. Ora l'asticella si alza: questa sera affronterà per un posto in semifinale Frances Tiafoe, numero 15 ATP, reduce dal successo con un doppio 7-6 sul moldavo Radu Albot. Lo statunitense, campione a Delray Beach nel 2018, è in forma, avendo vinto 10 delle 13 partite giocate in stagione. Il match sarà in diretta su Sky Sport Max e in streaming su NOW non prima delle 21.30.