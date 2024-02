Cobolli eliminato ai quarti: vince Tiafoe in 2 set

Flavio Cobolli esce di scena ai quarti di finale del torneo ATP di Delray Beach: il romano viene battuto dallo statunitense Frances Tiafoe con i parziali di 6-4, 6-2. Guarda nel video gli highlights. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

Termina ai quarti di finale la corsa di Flavio Cobolli al torneo ATP 250 di Delray Beach. Il romano, numero 72 del mondo ed entrato in tabellone come lucky loser, è stato battuto dallo statunitense Frances Tiafoe, numero 15 del ranking. 6-4, 6-2 i parziali in poco più di un'ora per il campione del torneo nel 2018. Cobolli dunque esce di scena ancora una volta ai quarti di finale dopo Monaco di Baviera nel 2023 (battuto da Christopher O'Connell) e Montpellier 2024 (ko con Coric).