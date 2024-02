Sinner-Raonic vale la semi, stasera LIVE su Sky

Per la prima volta in carriera Sinner affronterà il canadese Milos Raonic, tornato nei quarti di un torneo ATP dopo 3 anni e mezzo. L'incontro è il secondo in programma nella sessione serale (dalle 19.30), in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Dopo Gael Monfils, un altro veterano del circuito attende Jannik Sinner nel cammino all'ATP 500 di Rotterdam, in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica. L'avversario nei quarti dell'altoatesino sarà il canadese Milos Raonic, ex n. 3 al mondo e oggi n. 309 della classifica mondiale. Un confronto inedito per Sinner che in carriera non ha mai affrontato Raonic, tornato nei quarti di un torneo ATP dopo tre anni e mezzo (l'ultima volta Bercy 2020) grazie al doppio 6-4 inflitto a Bublik. Una seconda vita tennistica per il finalista di Wimbledon 2016, tornato in campo la scorsa estate dopo due anni di inattività causa infortuni.