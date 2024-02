Lorenzo Musetti conferma il suo periodo negativo anche a Dubai, uscendo di scena al 1° turno del torneo ATP 500 dopo il 6-4, 7-6 incassato dal francese Arthur Cazaux, n°86 del ranking. Ora Sonego-Nagal, in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW

Lorenzo Musetti esce di scena al 1° turno all'ATP 500 di Dubai . Il numero 26 del mondo conferma la sua tradizione negativa negli Emirati Arabi, dove non ha mai vinto un match. Il carrarino è stato infatti battuto 6-4, 7-6 dal qualificato Arthur Cazaux , 86 del ranking. Partita che ha vissuto su pochi e decisivi colpi. L'azzurro va subito avanti di un break e sale 3-1, poi però si spegne la luce e un parziale di quattro giochi a uno regala il set al francese. Grande equilibrio nel secondo parziale, con Lorenzo che cancella una pericolosa palla break nel 7° game e un match point nel 12° . Al tie-break l'azzurro arriva in fiducia, ma crolla 7-2, incassando la quarta sconfitta consecutiva al 1° turno in questo 2024 che proprio non vuole decollare. Nel prossimo turno Cazaux sfiderà Andrey Rublev , numero 5 del mondo e 2 del seeding, finalista lo scorso anno. Per Lorenzo appuntamento a Indian Wells, per cercare il turning point di questa stagione fin qui maledetta.

Più tardi Sonego-Nagal in diretta su Sky Sport Tennis e NOW

In campo più tardi (2° match dalle 16 in diretta su Sky Sport Tennis e in streaming su NOW) anche Lorenzo Sonego, numero 48 ATP, che affronta l'indiano Sumit Nagal, numero 97 del ranking. Tra i due non ci sono precedenti. Il torinese partecipa per la terza volta a Dubai, dove ha raggiunto gli ottavi nel 2021 e i quarti nel 2023, fermato da Alexander Zverev. Chi vince sfiderà con ogni probabilità Daniil Medvedev, testa di serie numero 1 e campione in carica.