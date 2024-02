Uno scambio che Hubert Hurkacz difficilmente dimenticherà. È accaduto ai quarti di finale dell'ATP 500 di Dubai quando, nel tie-break del secondo set, il polacco inciampa nella poltrona mobile e cade a pochi passi dal giudice di sedia. Grande fair play di Ugo Humbert, che corre a sincerarsi delle condizioni dell'avversario. Il francese si aggiudicherà sia il parziale che il terzo e decisivo set. L'ATP 500 di Dubai è in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW

