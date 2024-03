Arnaldi batte Van Assche: al 2° turno con Alcaraz

Arnaldi batte il francese Van Assche con un doppio tiebreak e si regala il secondo turno con Alcaraz, remake degli ottavi di finale degli US Open. Il torneo in diretta su Sky Sport e in streaming su NOW fino a domenica 17 marzo

Inizia bene il Masters 1000 di Indian Wells per Matteo Arnaldi. Primo azzurro in campo nel tabellone maschile, il ligure ha eliminato il francese Luca Van Assche, n. 86 al mondo, con un doppio 7-6 in 2 ore e 6 minuti di gioco. Una vittoria sofferta e sudata per Arnaldi che, in una partita alla pari, è stato più lucido nei momenti delicati del match. L'azzurro ha vinto due set in fotocopia, recuperando in entrambi i parziali un break di svantaggio. Matteo non è stato perfetto, ma è salito di livello nei due tiebreak con un gioco più aggressivo e intraprendente. Il primo chiuso al quarto set point con due errori consecutivi di Van Assche; il secondo dominato con un netto 7-3.